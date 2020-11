OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis jäi tähtsas kohtumises Põhja-Makedoonia vastu kaotusseisu

Neljapäeval 2020. aasta EM-valiktuniiri play-off'is Gruusia alistanud ja esimest korda suurturniirile pääsenud Põhja-Makedoonia on teinud koosseisus mõned muudatused ning teiste seas koduklubi juurde lubanud ka oma suurima staari Goran Pandevi. Koos temaga lahkus Hispaania kõrgliigas Rayo Vallecanos palka teeniv väravavaht Stole Dimitrievski ja Zagrebi Dinamo poolkaitsja Arijan Ademi.

Eesti koondise peatreener Karel Voolaid ei usu, et kolme põhimehe lahkumine meeskonnast siiski tänast vastast nõrgemaks muudab. "Ma arvan, et minu töös oleks naiivne loota kergemale mängule. Makedoonia kui koondis koosneb rohkemast kui mõnest mängijast ja nad jõudsid EMile ikkagi meeskonnana. Neil on kindlasti löögijõuline koosseis ja homme kindel soov võita," sõnas Voolaid eilsel pressikonverentsil Eesti ajakirjanikele.

Küsimusele, kas kõik põhimängijad on homse matši eel terved, vastas Voolaid: "Mõned küsimärgid veel on. See selgub tänase treeningu lõpuks."

Ühegi konkreetse mängija nime, kelle kohal on küsimärgid, ta avalikustada ei tahtnud. Seega säilib põnevus kuni umbes kella 15-ni, mil algkoosseisud avalikuks tehakse.

Delfi vahendab mängu käiku tekstipõhises otseülekandes ning toob hiljem lugejateni nii mängu kokkuvõtte "Kogu tõde mängust" kui ka asjaosaliste kommentaarid.



Rahvuste liiga: Põhja-Makedonia - Eesti Madis Kalvet: Vassiljev lööb müüri alt, kuid kindlalt mööda. Sappinenil jääb veidike puudu, et jalg vahele saada. Madis Kalvet: Zenjov lõikab vahelt ning jookseb kiiresse. Palli kaotanud Spirovski võtab Zenjovi maha ja teenib kollase kaardi. Eesti saab umbes 30 meetri pealt karistuslöögi. Madis Kalvet: Eestilt järjekordselt ebaõnnestunud tsenderdus... Madis Kalvet: Sappinen proovib tõsta palli üle vastaste väravavahi, kuid kahjuks tõstab ta palli ka üle värava. Hea olukord tekkis Teniste audisisseviske järel. Kaasa aitas ka eksimuse sisse lasknud vastatse kaitseliin. Madis Kalvet: Kui Eesti peakski selle kohtumise kaotama, siis on juba alagrupiturniiri viimase vooru eel selge, et eestlased jäävad grupis viimaseks. Madis Kalvet: Pikk saab löögi vastu pead, kuid äärekaitsja saab jätkata. Madis Kalvet: Nikolov teenib 34. minutil kollase kaardi. Madis Kalvet: 2:0 oli ülimalt lähedal. Trickovski taas aktsioonis, kuid Hein suudab päästa. Madis Kalvet: 30. minutil saadab Trickovski palli võrku. Karistuslöögist tulnud pall kukub otse Trichkovsile ette, kes teeb üle puusa suurepärase löögi ja pall on väravas. Madis Kalvet: Ja Põhja-Makedoonia asub 1:0 juhtima! Madis Kalvet: Trickovski saadabki nurgalöögi järel palli võrku, kuid Mallorca ründaja oli selgelt suluseisus ja seda nägi ka kohtunik. Madis Kalvet: Mets jääb olukorra klaarimisega hätta ning võõrustajatele 26. minutil nurgalöök, mida oleks võinud kindlasti vältida. Madis Kalvet: Kreidalt 23. minutil korralik löök trahvikasti joonelt, hea sööt Vassiljevilt. Kahjuks läheb Kreida löök liialt väravavahi peale ja skoor püsib 0:0. Madis Kalvet: 20 minutit mängitud. Kumbki meeskond ei ole seni suutnud väga head väravamomenti luua. Madis Kalvet: Sagin makedoonlaste värava all. Vassiljevi antud palli järel jõuab mänguvahend Metsani, kes lööb üle pea kerge kaarega, kuid kahjuks ka üle värava. Olukord oli tegelikult päris lubav, kuna võõrustajate väravavaht oli postide vahelt väljas ja värav tühi. Madis Kalvet: Sinjavski teeb umbes 40 meetri kaugusel vastaste väravast vaheltlõike ja suundub kohe värava suunas. Esimene tsenderdus blokeeritakse ja lõpetuseks teenib Sinjavski Eestile nurgalöögi. Madis Kalvet: Eesti proovib ka mängu ehitama hakata, kuid makedoonlased survestavad kõrgelt ja eestlastel on kohe raske. Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia proovib kohe esimeste minutitega kohtumist enda kontrolli alla saada. Madis Kalvet: Eesti paneb palli mängu! Madis Kalvet: Meeskonnad on väljakul. On hümnide aeg! Madis Kalvet: Põhja-Makedoonia koondis tuleb tänasele mängule väga hea meeleolu pealt, kuna neljapäeval tagati riigi ajaloos esmakordselt pääs EM-finaalturniirile. Otsustavas kohtumises alistati 1:0 Gruusia. Võrreldes neljapäevaga on makedoonlased teinud algkoosseisus neli vahetust. Teiste seas on täna puudu Itaalia kõrgliigas mängiv vanameister Goran Pandev. Gruusiale võiduvärava löönud 37-aastane Pandev lubati koduklubi (Genoa) juurde tagasi. Koduklubi juurde lubati ka Leeds Unitedis mängiv Ezgjan Alioski. Võrreldes neljapäevaga on puudu veel Boban Nikolov ja Stole Dimitrievski.Nimekaid mehi on Põhja-Makedoonia algrivistuses sellele vaatamata. Kõige nimekam mees on ilmselt 21-aastane Napoli poolkaitsja Elif Elmas. Oktoobris Tallinnas Elmas ei käinud, kuna toona oli ta kimpus koroonaviirusega. Põhja-Makedoonia algkoosseisus on veel üks Itaalia kõrgliiga mängija. Ründajana alustab Udinese mängumees Ilija Nesterovski. Madis Kalvet: Makedoonia algkoosseis kohtumiseks Eestiga: https://twitter.com/ffmmkd/status/1327954682422161409 Madis Kalvet: Eestlaste algkoosseis on selgunud. Üllatusi sel korral ei ole. https://www.instagram.com/p/CHnJTRkBQRH/ Gunnar Leheste: Delfi pakkumine tänaseks algkoosseisuks: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koosseisu-bingo-kelle-peaks-karel-voolaid-saatma-tana-lahingusse-pohja-makedoonia-vastu?id=91672737 Gunnar Leheste: Kuula üle viimane "Futboliit"! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/futboliit/kuula-futboliit-kas-eestil-on-pohja-makedoonia-vastu-voidukohustus-mida-naitas-meile-kaotus-itaaliale?id=91655593