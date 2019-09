OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis astub kodumurul vastu noorte tähtedega Hollandile. Selgus algkoosseis!

Kuigi Hollandi jalgpallikoondis pole viimasele kahele suurturniirile kvalifitseerunud, on nad viimase aasta-pooleteise jooksul läbi teinud justkui ümbersünni: Liverpooli keskkaitsja Virgil van Dijki ja Amsterdami Ajaxist sirgunud noorte talentide (nt Matthijs de Ligt ja Frenkie de Jong) vedamisel on "uus laine" teinud Hollandist maailma ühe potentsiaalikama meeskonna. Selle märgiks võib võtta kasvõi möödunud reede, kui seesama Holland võõrsil Saksamaa 4:2 alistas.

Võõrsil pole Holland sealjuures viimasel ajal liialt särav olnud: enne võitu Saksamaa üle ei suudetud kuues võõrsilmatšis järjest võitu kirja saada. Eesti vastu ollakse aga mõistagi selged favoriidid.

Ajalooliselt on Holland kodus pakkunud meile vägevaid lahinguid: 2001. aastal läksime Andres Operi ja Indrek Zelinski väravatest Lilleküla staadioni avamängus 2:1 juhtima, ent lagunesime lõpus ning pidime leppima 2:4 kaotusega. 2013. aastal tegi hollandlaste vastu oma elu mängu Konstantin Vassiljev, kelle kaks fantastilist väravat viisid meid jällegi 2:1 ette, enne kui Robin van Persie lisaminutitel vastuolulisest penaltist seisu viigistas.

Vassiljev ise ilmselt täna kaasa teha ei saa, sest tegi reedeses mängus Valgevene vastu taas pisut liiga rätsepalihasele, mis teda juba varasemalt segas.

Tänast kohtumist vilistab kurioosumina sealjuures seesama ukrainlasest kohtunik Sergei Boiko, kes ka 2013. aastal Eesti ja Hollandi kohtumisel õigust mõistis.

Tabeliseis:

Eesti - Holland

Raul Ojassaar: Staadion on tasapisi täitumas!

Raul Ojassaar: Eesti koondis on soojendusele välja tulnud ning ka Konstantin Vassiljev on täiesti platsil olemas ning lükkab söötu. Kümmekond minutit mängu lõpus vahetusest - ehk kannatab ära?

Raul Ojassaar: Täna pisut Hollandi vutimeediat sirvides jäi silma, et mitte ainult meie ei mäleta hästi neid kahte kodumängu, vaid meenutada on ka hollandlastel. Paar päris korralikku artiklit oli näiteks tehtud Konstantin Vassiljevist, keda nimetati Eesti suurimaks ohuks - jättes tähelepanuta selle, et mees on täna üldse vigastatud ning ilmselt platsile ei tule (peagi näeme, kas ta üldse sooja tuleb tegema). Tema 2013. aastal löödud kaht väravat kirjeldasid ülivõrdes ka hollandlased.Eesti koondise endine peatreener, hollandlane Jelle Goes arvas aga näiteks, et Eesti jalgpalli suurim probleem on hetkel liigne tulemustele orienteeritus, mistõttu ei soosi noortesüsteem uute vassiljevite või üldse loovate mängijate esilekerkimist.

Raul Ojassaar: Hollandi rivistuses suured üllatused puuduvad. Võrreldes reedese Saksamaa mänguga on mõned vahetused tehtud ning muudetud on ka formatsiooni, minnes üle nelja kaitsjaga süsteemile. Mõlemad koosseisud graafiliselt:

Raul Ojassaar: Pika Kallastega asendamine vihjaks justkui sellele, et Pikka vaevab mingisugune probleem, näiteks väsimus eelmisest mängust. Kallaste pole koduklubis väga mängupraktikat viimasel ajal teeninud ning tema alustamine on üllatus.Naljaga pooleks võib öelda, et Voolaid tegi Hollandi kommentaatoritele suure teene, sest Pika perekonnanimi kõlab hollandi keeles täpselt nagu mehe suguelund.

Raul Ojassaar: Karel Voolaidilt seega kaks vahetust. Vassiljevi asemel Ainsalu, Pika asemel Kallaste. Suhteliselt julged valikud. Erilist bussiparkimist vähemalt algrivistuse järgi Eesti poolelt oodata ei ole, samas saab Mets ilmselt omajagu seal keskkaitsjate vahel vaat et viienda kaitsjana rünnakuid tõrjuda. Ainsalu ja Käit võivad samuti madalal mängida, aga mõlemal mehel on ka oskusi, et rünnakul tegutseda.

Meelis Naudi: Ja siin on Hollandi algkoosseis ja formatsioon (samuti 4-3-3):

Meelis Naudi: Eesti tänane algkoosseis:

Gunnar Leheste: Delfi Spordi Instagramist leiab meeskondade saabumiste video

Gunnar Leheste: Tervitused staadionilt! Äsja mängiti siin läbi hümnid ja Elina Netšajeva sai ka hääle lahti laulda. Publikut pole veel tribüünile lastud, aga enam pole ka see aeg kaugel. Tanel Padar alustab staadioni kõrval kell 20 kontserti. Samal ajal umbes peaksid ka meeskonnad politseieskordi saatel staadionile jõudma.

