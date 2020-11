OTSEBLOGI | Eesti astub Firenzes vastu neljakordsele maailmameistrile Itaaliale

Itaalia - Eesti maavõistlus

Itaalia algkoosseis: Salvatore Sirigu (Torino); Emerson (Chelsea), Alessandro Bastoni (Inter), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli); Roberto Gagliardini (Bologna), Sandro Tonali (AC Milan), Roberto Soriano (Bologna); Vincenzo Grifo (Freiburg), Kevin Lasagna (Udinese), Federico Bernardeschi (Juventus). https://twitter.com/TeamAzzurri/status/1326598392089284610/photo/1

Tuleb tõdeda, et koosseisu-bingo läks meil kõigil rappa. Leheste sai pihta 5 meest, Kalvet 3, Ruus samuti 3.

Debüüdi Eesti koondises teeb täna Sampdoria akadeemiasse kuulunud florakas Markus Soomets (20). Palju õnne!

ALGKOOSSEIS: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158610520213815/

Uhke kõlaga tiitel on ka täna mängus! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-vutikoondis-voib-tana-tousta-maailmameistriks?id=91644543

Üks rahvusvahelistest sõprusmängudest on täna juba lõppenud - Kreeka võitis Küprost 2:1. Juhtima mindi 8. ja 18. minuti väravatest, Küpros lõi ühe tagasi 58. minutil.

Voolaid ütles Youtube'i intervjuus algkoosseisu kohta: "Kolm nime tooks välja - neil on seos Itaaliaga - Frank Liivak, Markus Soomets... Ja Georgi Tunjov kindlasti mängib homme. Kas just alustab, aga mängib kindlasti." https://www.youtube.com/watch?v=ucInkamw_vs

Erik Sorga intervjuu EJL-i Youtube'i kanalilt: https://www.youtube.com/watch?v=_h-zlVkgjQY

Football-Italia.net ennustas Eesti algkoosseisuks (4-4-1-1): Hein; Pikk, Baranov, Kuusk, Teniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Lilvak; Vassiljev; Sappinen.Hiljemalt 20.45 ehk tund enne avavilet peaksid olema koosseisud väljas. Kuna tegemist on maavõistlusega, siis äkki isegi varem.

Rauno Sappinen: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/rauno-sappinen-ainult-room-on-end-itaalia-suguste-vastaste-vastu-proovile-panna?id=91632741

Ennustused Eesti algkoosseisu osas: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koosseisu-bingo-kelle-voiks-karel-voolaid-itaalia-vastu-algrivistuses-platsile-usaldada?id=91635765

Tänase Eesti Päevalehe leheloo nädala alguse sündmustest leiab siit: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/zahovaiko-koondise-peatreener-kaitus-ebaprofessionaalselt-voolaid-loobus-vastulausest?id=91632461