OTSEBLOGI | Eesti - Armeenia Rahvuste liiga kohtumine. Sinisärgid vajavad võitu, mida pole saadud juba 12 mängu järjest!

Rahvuste liiga: Eesti - Armeenia

Meeskonnad siirduvad soojenduselt riietusruumi, et valmistuda juba pidulikult välja tulema.

Veel on veider see (UEFA reegel), et Armeenia fännid, keda Eestis peaks omajagu elama, ei tohi välja näidata, et nad on Armeenia fännid. Keelatud on kanda vastasmeeskonna sümboolikat ja skandeerida näiteks "Ar-me-ni-a!" Plaksutada oma koondise värava peale loodetavasti ikka võib. (Pilt 2009. aasta mängult, kui Eesti MM-valiksarjas armeenlasi 1:0 võitis, värava autoriks 83. minutil Sander Puri)

Meeskonnad on juba mõnda aega soojendusel viibinud. Sooja on väidetavalt 9 kraadi, aga tuulekülmaga veidi jahedam. Tahaks öelda, et staadionil valitseb juba jalgpalliatmosfäär, aga publikut praktiliselt ei ole. Kahekaupa 50-meetriste vahedega istuvaid fänne ei saa kahjuks eriliseks publikuks nimetada. Loodame kõik, et see veider aeg varsti lõpeb ja saame vutti nautida nii, nagu seda nautima peab.

Soome võitis koduväljakul Iirimaad 1:0 ja tõusis B-divisjoni 4. grupi liidriks (9p) vähemalt senikaua, kuni Bulgaaria (1) ja Walesi (7) kohtumises pall mängu pannakse. Iirimaal on neljast mängust 2 punkti. Värava autoriks 67. minutil Fredrik Jensen. Pealelöögid jäid 11:7 Iirimaa kasuks, pealelöögid väravale 5:2, nurgalöögid samuti Iirimaale 6:2. Soome väravavahile Hradeckyle on kirja pandud 5 tõrjet, iirlasele Randolphile 1. https://twitter.com/Huuhkajat/status/1316430197546192897

Armeenia on samuti võrreldes pühapäevase mänguga teinud ühe vahetuse. Kaartide tõttu ei saa kaasa teha keskkaitsja Varazdat Harojan, kelle asemel on platsil Taron Voskanjan.

Armeenia algkoosseis: David Jurtšenko, Arman Hovhannisjan, Taron Voskanjan, Kamo Hovhannisjan, Andre Calisir, Artak Grigorjan, Angulo Wbeymar, Edgar Babajan, Henrikh Mkhitarjan, Tigran Barseghjan, Aleksandre Karapetian. https://www.facebook.com/FootballFederationofArmenia/photos/a.10154409171675247/10164516225380247/

Voolaid on eelmise mänguga võrreldes teinud vaid ühe vahetuse. Siim Lutsu asemel on paremal äärel Liivak. Georgi Tunjov, kes on muide nende mängude kaanestaar (EJL-i mängukava järgi), on jälle pingil. Eesti vahetusmängijad: Artur Kotenko, Matvei Igonen, Edgar Tur, Georgi Tunjov, Mark Anders Lepik, Martin Miller, Michael Lilander, Henrik Pürg, Kristjan Pelt, Henri Järvelaid, Pavel Marin.

Eesti koondise algrivistus: Karl Jakob Hein, Märten Kuusk, Artur Pikk, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Vladislav Kreida, Mattias Käit, Frank Liivak, Vlasij Sinjavskij, Konstantin Vassiljev, Rauno Sappinen. https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158547728938815/

Mäng kindlasti toimub, kuid praegu ei ole veel päris täpselt selge, mis saab nädalavahetuse Eesti liiga voorust ja mis saab välisklubides pallivatest Eesti jalgpalluritest. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-jalgpallikoondis-peab-parast-armeeniaga-mangu-jaama-isolatsiooni?id=91355549

