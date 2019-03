OTSEBLOGI BELFASTIST | Uus valiksari, uus lootus. Martin Reim saadab Eesti algrivistuses platsile kaks ründajat ja neli keskkaitsjat

EM-valikmäng Põhja-Iirimaa - Eesti

Gunnar Leheste, Belfast: Olen jõudnud staadionile, kus ollakse hetkel algkoosseisude ootuses. Hiljemalt 25 minuti pärast peaksid need avalikuks saama.

Gunnar Leheste, Belfast: Põhja-Iiri U17 kaotas täna Hollandile 0:5. Tehke Eesti ja P-I järelkasvu kohta omad järeldused, kui soovite... https://twitter.com/OfficialIrishFA/status/1108709013745815555

Gunnar Leheste, Belfast: Põhjaiirlased tunnevad täis müüdud maja üle uhkust. https://twitter.com/NorthernIreland/status/1108778166993195010

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti ajakirjanikud alustasid teekonda staadioni poole. Põhjaiirlased ei kiirusta.

Gunnar Leheste, Belfast: Kutsume publikut üles julgelt siinsamas otseblogis sõna võtma! Alustuseks pakkuge algkoosseisu! See peaks umbes tunni aja pärast avalikuks saama. Meie ennustus oli täna juba lehes. Kes ei näinud, siis siin uuesti!

Gunnar Leheste, Belfast: Vohh! 18 500 pealtvaatajat tänaseks õhtuks garanteeritud. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1108778997255729152

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti U17 jalgpallikoondis sai Sportland Arenal vägeva skalbi! https://twitter.com/eestijalgpall/status/1108773887880429568

Gunnar Leheste, Belfast: Põhja-Iiri fännide kogunemispaik Laverys. Sumin on juba päris hea, aga rahvast mahub veel.

Gunnar Leheste, Belfast: EJL-i VÄRSKE PRESSITEADE: Põhja-Iirimaa ja Eesti kannavad leinalinteSeoses Uus-Meremaal toimunud terrorirünnakuga otsustas Põhja-Iirimaa meeste koondis tänasel EM-valikmängul Eestiga kanda leinalinte.Põhjaiirlased tegid Eesti koondisele ettepaneku samuti leinalinte kanda, et mälestada terrorirünnakute ohvreid ja avaldada kaastunnet kõigile, keda see puudutas. Eesti võttis ettepaneku vastu.Teadaolevalt kannavad samal põhjusel eelseisvates EM-valikmängudes leinalinte ka mitmed teised koondised.

Gunnar Leheste, Belfast: Eilses Saksamaa - Serbia mängus juhtus selline asi: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/video-saksamaa-ja-serbia-maavoistlusmangus-tehti-manchester-city-rundetahele-karm-viga?id=85667559

Gunnar Leheste, Belfast: Eesti U21 koondis mängis täna Türgis Belekis 0:0 viiki Ukraina eakaaslastega. U17 koondis alustab kohe-kohe (kl 17.00) Tallinnas teist heitlust Prantsusmaa tulevikutähtede vastu.

Gunnar Leheste, Belfast: Tegin pikemalt juttu Kasahstanis leiba teenivate Sergei Zenjovi ja Artjom Dmitrijeviga. Lugu on lugemiseks siin! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koondise-kasahhid-zenjov-ja-dmitrijev-on-rahul-uks-naasis-vana-treeneri-teine-perekonna-juurte-juurde?id=85673163

Gunnar Leheste, Belfast: Vallot Puki sissejuhatus TVPlay Sports EM-valikmängude ülekannetele: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/jalgpalli-em-2020-vana-hea-valikturniir-on-ikka-see-oige-asi?id=85670165

Gunnar Leheste, Belfast: Tegin kesklinna piirkonnas väikse jalutuskäigu. Tänasest mängust ei paista linnapildis - vähemalt mitte selles rajoonis - kippu ega kõppu olevat. Baaridki paistavad veel pooltühjad olevat. Aga küllap päeva jooksul mingi sumin ikkagi tekib. Kontrollisin muuseas hüpoteesi, et jalgpallisümboolikaga pole soovitatav pubisse sisse astuda ning sain ühest Victoria Street'il asuvast spordibaarist vastuse: teatud Põhja-Iiri klubidele ja Glasgow Celticu toetajatele see keeld kehtibki, aga koondise fännid, sealhulgas eestlased, on nende juurde alati teretulnud.

Gunnar Leheste, Belfast: Belfast Telegraphi veebikülg. Kapten Steven Davis lubab juhtlõigus kriitikutel suud lukku lüüa. Tõtt öelda polegi väga kriitikuid kohanud. Üldine foon on ikka selline, et Põhja-Iiri on tõusuteel, mis sest et Rahvuste liiga B-liigas kaotati Austiale ja Bosniale kõik mängud. Mängupildilt polevat olnud midagi kurta, vastased lihtsalt kasutasid oma vähesed võimalused ära.

Panustaja: Ma seda ennustusportaali koefe sisaldavat artiklit pole lugenud (veel) aga tänu sellele, et 888 kasiinos õnnestus 1$ keerutusega saada 200.- on nüüd piisavalt raha mida õhtul maha mängida... Ei vãlista, et panen sümboolse summa Eesti üle 0.5 várava peale - äkki ikkagi vârav saadakse kuidagi kirja - parem oleks, et erinevalt eelmisest EM-valiksarjast suudetakse seekord nelja võõrsilmänguga kasvõi üksainus várav kâtte saada sest siis oleks oleks see edasiminek.

Gunnar Leheste, Belfast: Piisab juba ühe kohaliku väljaande spordikülg lahti teha, et näha, millised ootused kodumeeskonnale seatud on. Peab võitma! Kui tahta kuhugi jõuda või unistadagi 2020. aasta EM-ile pääsemisest, tuleb ära võtta kõik neli esimest mängu (ehk kaks korda Eesti ja kaks korda Valgevenega).

Gunnar Leheste, Belfast: Selline on meie arvates tänane Eesti algkoosseis. Põhja-Iiri kolleegide abiga joonistasime paberile ka võõrustajate eeldatava koosseisu. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-graafik-eeldatavad-algkoosseisud-kes-alustavad-belfastis-keskkaitses-mis-roll-on-konstantin-vassiljevil?id=85664943

Gunnar Leheste, Belfast: Tänane Eesti Päevalehe lugu, kust leiab muu hulgas ka mõned ennustuskoefitsiendid. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/martin-reim-meid-ootab-ees-hull-meetrite-maha-jooksmine?id=85662579