OTSEBLOGI BELFASTIST | Uus valiksari, uus lootus. Kas Eesti jalgpallikoondis saab Põhja-Iirimaal silma pähe?

EM-valikmäng Põhja-Iirimaa - Eesti

Gunnar Leheste, Belfast: Belfast Telegraphi veebikülg. Kapten Steven Davis lubab juhtlõigus kriitikutel suud lukku lüüa. Tõtt öelda polegi väga kriitikuid kohanud. Üldine foon on ikka selline, et Põhja-Iiri on tõusuteel, mis sest et Rahvuste liiga B-liigas kaotati Austiale ja Bosniale kõik mängud. Mängupildilt polevat olnud midagi kurta, vastased lihtsalt kasutasid oma vähesed võimalused ära.

Panustaja: Ma seda ennustusportaali koefe sisaldavat artiklit pole lugenud (veel) aga tänu sellele, et 888 kasiinos õnnestus 1$ keerutusega saada 200.- on nüüd piisavalt raha mida õhtul maha mängida... Ei vãlista, et panen sümboolse summa Eesti üle 0.5 várava peale - äkki ikkagi vârav saadakse kuidagi kirja - parem oleks, et erinevalt eelmisest EM-valiksarjast suudetakse seekord nelja võõrsilmänguga kasvõi üksainus várav kâtte saada sest siis oleks oleks see edasiminek.

Gunnar Leheste, Belfast: Piisab juba ühe kohaliku väljaande spordikülg lahti teha, et näha, millised ootused kodumeeskonnale seatud on. Peab võitma! Kui tahta kuhugi jõuda või unistadagi 2020. aasta EM-ile pääsemisest, tuleb ära võtta kõik neli esimest mängu (ehk kaks korda Eesti ja kaks korda Valgevenega).

