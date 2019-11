OTSEBLOGI AMSTERDAMIST | Selgus Eesti jalgpallikoondise algkoosseis mänguks Hollandi vastu!

Holland - Eesti EM-valikmäng Amsterdamis

Hollandi koosseis: https://twitter.com/OnsOranje/status/1196858230057684992

Gunnar Leheste, Amsterdam: Eesti koondise algkoosseis: Sergei Lepmets; Ken Kallaste, Karol Mets, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Henrik Ojamaa, Konstantin Vassiljev, Ilja Antonov, Mihkel Ainsalu, Sergei Zenjov; Erik Sorga.Üllatusi seega pole. Võrreldes eelmise Ukraina-mänguga on paika jäänud vaid Ainsalu, ülejäänud mehed on kõik vahetusse läinud. Arvata võis, et üks keskpoolkaitsja peab teist mängu järjest alustama. Voolaid eelistas seega Ainsalut Vladislav Kreidale ja Mattias Käidile.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Hollandi koondise Twitteri lehekülg annab aimu, milline missioon mängijatel täna õhtul meeles mõlgub. Pole välistatud, et mingit rassimisvastast žesti näeme ka täna staadionil. https://twitter.com/OnsOranje/status/1196769891157757952

