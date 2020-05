OTSE DELFI TV-s | 36 tunni jooksul selgub Balti e-jalgpalli meister

Ühe väravaga finaalturniiri ukse taga

Väravatevahe lahutas ka Leedus grupist edasipääsejaid ja finaalturniirilt napilt välja jäänuid. Kui Rokas Filipavičius võttis 13 punktiga kindla võidu, siis nii Ernestas Veliulis kui ka Eligijus Jankauskas kogusid mõlemad kümme silma. Üksainus lisavärav andis seekord edu Veliulisele.

Neljanda kohaga pidi leppima Vilniuse Žalgirise noor ründemees Motiejus Burba, viiendaga Ignas Driomovas. Kuueliikmelises grupis jäi nulli peale Kaunase Žalgirise Pijus Sirvys.

Seega on finaalturniiri pääsme lunastanud neli meest nii Eestist, Lätist kui ka Leedust. Täna ja homme selgitavad need mehed välja kogu Baltic eCupi võitja. Erinevalt eelturniirist on play-off mängud kaalukamad ja seega ka pikemad. Kõik väljalangemisega mängud toimuvad 15-minutiliste poolaegadega.

Tänane mängupäev algab juba kell 17.45, kulmineerudes kell 20.40 esimese ja kell 21.20 teise veerandfinaaliga. Homne finaal toimub samuti kell 21.20. Kõiki mänge kannab otse-eetris üle Delfi TV. Lisainfo leiab kodulehelt www.balticecup.com.