Oma noored annavad Kaljule lootust, Levadiale pandi pinged peale

Hooaja algus viitas, et tänavu hakkavad tiitli eest heitlema FC Flora ja FCI Levadia. Kahe vooruga on kahe kange punktivahe kärisenud aga juba kuue silma peale. Täpselt sama suur on nüüd ka Levadia ja juba peatreenerit vahetanud Nõmme Kalju vahe.

Teise järjestikuse kaotuse saanud Levadiat kimbutavad ilmselgelt rünnakuprobleemid. Nii Florale kui ka Kaljule 1 : 2 kaotanud levadialased ei saa värava lähistelt kuidagi palli puuri. Kui hooaja alguses nopiti tänu penaltitele mitu tähtsat võidupunkti, siis nüüd on kahes mängus järjest jäänud 11 m karistuslöök realiseerimata. Nädal tagasi eksis João Morelli, pühapäeval ei olnud oma ülesannete kõrgusel Jevgeni Budnik. Seejuures on Budnik tänavu varem Premium liigas realiseerinud kuus penaltit.