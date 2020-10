Novembrikuu Jalkas: kas Viktor Kassai tegi meile liiga või mitte?

Lugudesarja viimane osa keskendub enamjaolt just play-off mängudele Iirimaaga ning seab muuhulgas kahtluse alla populaarse arvamuse, mille kohaselt tegi ungarlasest kohtunik Viktor Kassai meile 0:4 kaotusmängus tohutult liiga.

Lisaks peaaegu kümnendi tagustele sündmustele on mõistagi teemaks ka värsked sündmused ehk Eesti koondise oktoobrikuised kohtumised Leedu, Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga. Peatoimetaja Raul Ojassaar arutab, millise mulje võis Armeenia koondise käitumine Tallinnas jätta Eesti riigivõimudele, kaht viimast Rahvuste liiga kohtumist vaadeldakse aga nii optimisti kui ka pessimisti vaatenurgast.

Suured intervjuud on sedapuhku FC Flora naiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva ning Paide Linnameeskonna vasakkaitsja Joseph Salistega. Luubi alla võetakse naistekoondislane Renate-Ly Mehevets, treeneri rubriigis räägib oma loo FCI Levadia U21 meeskonna loots Robert Sadovski.

Lõpuloos räägib oma vutiteest Eesti vanim meistrivõistlustel osalev jalgpallur, 62-aastane Tiit Lääne, kes on samal ajal ka Jõgeva vallavanem. Lääne pajatab muuhulgas oma hiljuti karikavõistlustel löödud väravast ning sellest, kuidas ta on endast vaat et kolm korda nooremate meeste vahel nii kaua vastu pidanud.

Uus rubriik „Miks?” uurib sedapuhku, miks jalgpallurid oma sokid katki lõikavad. Põhjalikud artiklid käsitlevad ka naiste rahvaliigat ning uusimat koondist Eesti vutimaastikul: värskelt loodud U19 saalikoondist.

Postritel on Vlasi Sinjavski, Kevin De Bruyne ja Andy Robertson.