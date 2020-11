Norrast lahkunud Taijo Teniste treenib koos Tartu Tammekaga

Delfile kinnitas teisipäeval uudist ka Teniste ise. Tuleviku osas 32-aastane mängija pikemaid kommentaare anda ei soovinud. Tammeka peatreener Kaido Koppel selgitas olukorda veidi lähemalt.

"Täna tuleb trenni jah," rääkis Koppel. "Nädala aja pärast tuleb koondise laager. Tal pere on Tartus, praegu oli hea asjade kokkulangevus. See nädal käib trennis, see on esialgu kõik."

"Kunagi saime Tartus kokku, see oli vist aasta tagasi, ütlesin ka siis juba talle, et kui tal kunagi on midagi vaja, siis saab siin trennis käia," jätkas Koppel, kes lisas, et Teniste kaasamine treeningutele tuleb Tammeka mängijatele kasuks. "Meil on pigem noored mängijad, kes saavadki näha, kuidas koondislane ja kogenud professionaal treenib. Võib-olla kellelgi jääb mingi hea harjumus või nipp sealt külge."

Eesti jalgpallikoondist ootab 11. novembril ees sõprusmäng Itaaliaga, seejärel on kavas Rahvuste Liiga mängud Põhja-Makedoonia (15. nov) ja Gruusiaga (18. nov). Koondise nimekirja eesolevaks koondiseaknaks pole veel avalikustatud.

Kolm aastat Norras

"On olnud au olla selle fantastilise klubi liige viimased kolm aastat. Tahan tänada kõiki, keda olen Brannis kohanud: mängijaid, treenereid, klubitöötajaid ja eriti toetajaid," rääkis Teniste möödunud nädalal Branni pressiteate vahendusel.

Kolme aastaga 64 kohtumist ja kolm väravat kirja saanud Teniste polnud viimasel ajal enam põhikoosseisu kuulunud. Koduklubi teatel otsustasid kaks osapoolt ühiselt, et 32-aastane mängija liigub enne lepingu lõppemist tagasi Eestisse.

"Koroonapandeemia on paljudele olnud keeruline ja seda eriti Taijo jaoks, kes elab Bergenis, aga kelle pere on hoopis Eestis," selgitas klubi tegevjuht Rune Soltvedt. "Piirangute tõttu pole ta saanud nii palju peret külastada, kui oleks tahtnud."

"Mul on olnud klubiga hea suhtlus ja jõudsime kokkuleppele, et see on minu tuleviku jaoks parim," lisas Teniste.