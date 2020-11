Norrale määratud tehniline kaotus jättis Põhja-Iirimaa alagrupis viimaseks

Bulgaaria ja Norra pidid pühapäeval Sofias pidama Rahvuste liiga B-divisjoni eelviimase kohtumise, kuid norralased ei tohtinud kodumaalt lahkuda, kuna meeskonnas oli üks positiivse koroonaviiruse proovi andnud mängija.

Otsus avaldati vaid kolm tundi enne tänaõhtuseid mänge ning oli valus hoop ka Põhja-Iirimaale, kes Rumeeniale määratud 3:0 võidu järel jääb B-liiga 1. grupis viimaseks sõltumata sellest, kuidas nende tänane kodumäng Rumeenia vastu lõpeb.

UEFA pressiteates seisis, et Norrat peetakse pühapäevase kohtumise ärajäämise süüdlaseks ning tehnilist kaotust määrates järgiti augustis koroonapandeemia valguses kokku lepitud reegleid.

Norra jalgpalliliidu peasekretär Pål Bjerketvedt ütles NRK-le, et ei välista UEFA-le protesti esitamist. Alaliit palus UEFA-lt endast sõltumatute asjaolude tõttu mängu edasilükkamist.

Tänaseks kell 21.45 algavaks kohtumiseks Austriaga saatis Norra Viini täiesti uutest mängijatest kokku pandud 18-mehelise koondise. Kaotusele vaatamata on Norral võimalus veel A-divisjoni tõusta, kui Austriat võidetakse võõrsil 2:1 või vähemalt kahe väravaga. Seda seetõttu, et Austria alistas septembris Oslos Norra just skooriga 2:1.

