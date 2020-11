Noorelt tähtsa otsuse langetanud Joel Indermitte: Flora tänavusel edul on kindel põhjus ja tulevikuks arenguruumi jagub

Teist aastat järjest krooniti Eesti parimaks jalgpalliklubiks FC Flora. Kui lisada, et nimetatud kahe hooaja jooksul on florakad teeninud 75% klubi ajaloo eurovõite ja sinna sekka mahub esmakordselt Euroopa liiga play-off'’i jõudmine, siis ilmselt võib praegust perioodi nimetada klubi ajaloo edukaimaks. (Aastatel 2001–2003 võitis Flora järjest kolm Eesti meistritiitlit, kuid eurosarjas langeti alati esimesel tõkkel.)

33-aastase peatreeneri Jürgen Henni kõrval on selle eduka perioodi jooksul abitreenerina töötanud 27-aastane Joel Indermitte, kes on Eesti telepublikule tuttav ka jalgpallikommentaatori ja -eksperdina. Flora viimaste hooaegade edule vaadates on Indermitte kindel, et osas aspektides on võistkonnal võimalik paremaks saada. Ühtlasi tõi ta peagi lõppevast hooajast esile olulise nüansi, mis ilmselt aitas florakad nii kindlalt tiitlivõiduni.