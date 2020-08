Noor Flora keskkaitsja viibib Tottenhamis testimisel

"Tottenhamist tuli kutse ja me võtsime selle vastu. Meie jaoks on oluline, et noored saaksid end võrrelda omavanuste tippmängijatega," lausus Soccernet.ee-le Flora spordidirektor Norbert Hurt, kes ka ise Londonis kohal on.

"Kui noormängijal on selline võimalus, siis võtame selle vastu, et nad saaksid kogemust ja näeksid oma taset reaalses maailmas," lisas Hurt.

Sel hooajal on Paskotši kuulunud koguni 13 korral Flora esindusmeeskonna pingile, aga Premium liiga debüüt on tal veel tegemata. Karikamängudes on noormees teeninud seevastu 180 minutit mänguaega.

Artikkel on refereeritud portaalist Soccernet.ee.