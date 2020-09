Nõmme Kaljust tuleb positiivseid uudiseid, Sloveenia klubis nakatunuid pole

Terviseamet teatas esmaspäeval, et Nõmme Kalju viirusekoldega on seotud 15 inimest. Täna lõunaks polnud see number suurenenud ega vähenenud.

Euroopa jalgpalliliidu UEFA nõuete kohaselt tehti täna meeskonnale veel ühed testid. Täna hilisõhtuks oli tulemustest teada nii palju, et ühe varasemalt positiivse proovi andnud mängija viimane test oli negatiivne.

"Üks varasem positiivne on negatiivne, neli mängijat on arstide poolt asümptomaatilistena terveks tunnistatud ja kui homme saame nende antiheade testi tulemused, mis nad terveks tunnistavad, saavad ka nemad reisida," kommenteeris Kalju president Kuno Tehva lühidalt Delfile.

Täpsem info Kalju viirusliku olukorra kohta selgub ilmselt kolmapäeva hommikul, mil meeskond peaks alustama ka teekonda tšarterlennuga Ungari poole. Edasi lükatud Euroopa liiga 1. eelringi kohtumine Muraga peetakse neljapäeval kell 20.30.

NŠ mura teatas Twitteris, et kõik nende klubile tehtud 51 koroonatesti osutusid negatiivseteks ning meeskond lendab hommikul täies koosseisus mängupaika. Kalju peab tõenäoliselt euromängule kaasa võtma ka duubelmeeskonna mängijaid.

Teatavasti ei lubanud Terviseamet 27. augustil Tallinnas Kaljul ja Mural väljakule joosta, sest mõlemas meeskonnas oli selleks hetkeks tuvastatud üks koroonapositiivne mängija. Mura jättis oma nakatunud mehe Sloveeniasse, Kalju oli enda oma mõned päevad varem meeskonna hotellist koju saatnud.