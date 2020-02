Nõmme Kaljuga lepingut pikendanud Igor Subbotin: oleme lahinguks valmis ja võimelised võitma!

"Ma olen väga õnnelik, et pikendasin Kaljuga oma lepingut, sest nii klubi juhtkond kui ka treenerid usuvad minusse ja meil on ühised eesmärgid mille nimel tööd teha. Tahame oma fänne rõõmustada ning teeme kõik selleks, et võita tiitel nii 2020 kui ka järgnevatel aastatel. Ma usun, et meie meeskond on lahinguks valmis ja võimeline võitma," kommenteeris Subbotin oma lepingu pikendamise tagamaid Nõmme Kalju pressiteenistusele.

Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal andis oma hinnangu lepingu pikendamisele järgmiste sõnadega: "Mul on hea meel, et kogenud mängumees ja kapten oma tuleviku Kaljus näeb. Lepingu pikendusega annab ta kindlust tervele meeskonnale ja see on märk, et usume üheskoos oma püstitatud eesmärkidesse."

Ka Nõmme Kalju president Kuno Tehva tunneb rõõmu koostöö jätkumise üle: "Igor Subbotin on tõusnud meie meeskonna üheks liidriks, ta on professionaal kes teeb oma tööd suure südamega ja ta on eeskujuks teistele. Lepingu pikendamine veel kaheks hooajaks näitab mõlemapoolset usaldust ja just see on väärtus millele tuginevad kõik meie klubi suhted mängijatega."

"Palju õnne ja edu Subbo!" lisas Tehva.