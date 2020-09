Nõmme Kalju võidule panustades võib saada pururikkaks

Kalju lendas eile Budapesti, kus täna kell 20.30 (Eesti aeg) peetakse ära edasi lükatud Euroopa liiga 1. eelringi kohtumine.

Eesti meistriliiga mullune kolmanda koha omanik lendas Ungarisse peamiselt noormängijatest koosneva koosseisuga, samas kui Mural on rivis kõik paremad mehed.

Enamus välismaa ja ka Eesti ennustusportaalidest on Kalju - Mura mängu koefitsiendid segase olukorra tõttu maha võetud, kuid leidub veel üksikuid kihlveokontoreid, kes selle uuesti on avanud. Näiteks portaal 1XBet pakub Kalju võidukoefitsiendiks 11.00, viiki normaalajaks ennustatakse koefitsiendiga 5.50 ja Mura võitu 1.19.

Teisisõnu: kui keegi julgeks täna panna 100 eurot selle peale, et Kalju lööb 90 minuti jooksul rohkem väravaid kui nende vastane, ja Marko Kristali noored hoolealused sellega hakkama saavad, võib ta juba hilisõhtul olla 1100 euro võrra rikkam inimene.

Tuleb siiski märkida, et viigiga see kohtumine lõppeda ei saa, sest UEFA eurosarjades peetakse sel hooajal kõik eelringide vastasseisus ühemängulisena. Küll aga kuvatakse ennustusportaalides peavaates just normaalaja koefitsiendid.

Erinevaid kihlveokontoreid omavahel võrreldes (selleks on internetiavarustes hulganisti võimalusi) võib näha, et enne mängu ärajäämist Tallinnas oli Kalju võidukoefitsient veel 5 ja 7 vahel, Mura vastav number kõikus 1.36-st ja 1.62-ni.

Delfi teeb Kalju - Mura kohtumisest otseblogi ja toob pärast mängu lugejateni asjaosaliste kommentaarid.