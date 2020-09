Nõmme Kalju väravavaht klubi võitlusest koroonaviirusega: seitse torkimist, teadmatus iga päev, poolmagamata ööd...

"Viimane trenn oli enne euromängu, 26. (august) vist oli. Ilmselgelt on liiga palju aega ilma trennita möödas," lausus Kalju väravavaht Marko Meerits ERR Spordile.

"Saab keeruline olema, aga tahtmine on jälle jalgpalli mängida, selle pealt võib midagi loota."

"Eks ta loomulikult oli ebamugav igas mõttes, me vist andsime kokku seitse testi. See torkimine ja see teadmatus iga päev, poolmagamata ööd ja muud asjad... Eks ta oli keeruline jah," lausus Meerits karantiinis veedetud nädalate kohta.

Meeskonna sai Kalju siiski neljapäevaks kokku, 13 põhimängijat on puudu, seitse meest tuli appi duublist, mis mängib tugevuselt kolmandal liigaastmel.