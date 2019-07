Nõmme Kalju täiendas ründeliini Uus-Meremaa tulevikulootusega

Šveitsi esiliigasse langenud Zürichi Grasshopperi meeskonnast Kaljusse laenule saabunud Mata pallis värskelt Poolas toimunud U20 MM-finaalturniiril, jõudes kodumaaga 16 parema hulka, kus penaltiseerias Kolumbiale alla jäädi.

Grasshopperi esindusmeeskonnas Mata mängida saanud ei ole, küll on ta minuteid teeninud tiimi duubelmeeskonnas. Šveitsi klubiga liitus ta alles veebruaris, olles eelnevalt karjääri alustanud kodumaal. Muuhulgas on Mata Uus-Meremaa kõrgliiga ajaloo noorim väravalööja (15 aastat, 4 kuud ja 23 päeva), samuti pallis ta Austraalia A-League'is mängiva Uus-Meremaa klubi Wellington Phoenixi duubeltiimi eest.

Ühtlasi lõpetas Kalju koostöö talvel toodud ründaja Hector Nuneziga, kes ootusi ei täitnud.

„Oleme vigastustega tõsises hädas. Loodetavasti saab mõni mees järgmiseks matšiks terveks,“ lootis Kalju president Kuno Tehva pärast Meistrite liigas saadud võitu Põhja-Makedoonia tšempioni Škendija üle. „Kuna on Eesti mängijate põud, kes võiksid sellisel tasemel mängida, siis otsima välismaalt lisajõudu. Homme või ülehomme on selles suunas uudiseid oodata. Toome ühe mängija laenule nimekast klubist.“ Nüüd on selge, et Tehva mõtleski just Matat.

“Olen meeskonnaga liitumise üle õnnelik. Kõik on toimunud väga kiiresti, sain oma tulekust teada kõigest kaks päeva tagasi, seega mul ei ole olnud palju aega uurida klubi ja meeskonna kohta lähemalt. Sellegipoolest tean, et Nõmme Kalju on viimastel hooaegadel olnud edukas ja jätkab võitlust Meistrite Liiga kvalifikatsiooniringides, mis on väga hea märk” kommenteeris Mata Kalju kodulehele.