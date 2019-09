Nõmme Kalju suutis 0:2 kaotusseisu võiduks pöörata

Kohtumine algas koduväljakul mänginud Kalevile suurepäraselt, kui 3. minutil asuti juhtima tänu Vladimir Avilovi omaväravale. Kalev duubeldas eduseisu 58. minutil, täpne oli Reinhard Reimaa.

Seejärel hakkas Kalju soolo. Esmalt lõi 61. minutil värava Max Mata, seejärel realiseeris Igor Subbotin 65. minutil penalti ning lõpuks vormistas Robert Kirss 75. minutil lõppseisu.

Kalju jätkab turniiritabelis neljandal kohal, punkte on neil koos 61. Ühe mängu rohkem pidanud Paide Linnameeskond on 65-ga kolmas. Liidriks on FC Flora 72-ga ja teine FCI Tallinna 67-ga. Flora on sarnaselt Kaljule pidanud ühe matši vähem.