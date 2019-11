Nõmme Kalju sõlmis lepingu Marko Meeritsaga

"Mul on väga hea meel Kaljuga liitumise üle, olen kindel, et ühtse meeskonnana suudame kõik eesmärgid täita," kommenteeris Meerits klubiga liitumist Kalju koduleheküljel.

Kalju president Kuno Tehva: "Väga oluline täiendus Kalju jaoks, sest mai kuus 40-aastaseks saav [Pavel] Londak on küll siiani olnud fenomenaalne, aga kõik mõistavad, et meie noor väravavaht [Henri] Perk on alles mõne aasta pärast valmis esimest viiulit mängima ja nii Londak kui [Vitali] Teleš on mõlemad sellises vanuses, kus on vaja mõelda alternatiivide peale. Viime meeskonnas ellu muudatusi, mis on olnud ette planeeritud ning Meerits ei ole ainuke uus mängija, kes 2020. aastal Kalju särgi selga tõmbab."

Marko Meerits on sündinud 26. aprillil 1992. aastal Tallinnas. Oma karjääri jooksul on ta mänginud nii Hollandi kõrgliigas, FC Floras, Rakvere Tarvas kui ka möödunud hooajal Narva Transis.