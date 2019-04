Nõmme Kalju sisepingeid põhjustab mitu asjaolu. Kas see võib olla suure languse algus?

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel on mängitud seitse vooru ning Kalju jääb kahest peamisest konkurendist ehk FC Florast ja FCI Levadiast maha juba kümne silmaga. Võttes arvesse, et selle kolmiku puhul mõtlevad kõik ainult meistritiitlist ning mõnele klubile on tiitliga teenitav euroraha teistest eluliselt olulisem, siis on ka arusaadav, miks hakkavad tiimi sisepinged kõrvaltvaatajatele aina enam silma. Ilmselgelt on pahased ka mängijad, kelle ees ei ole kõiki lubadusi täidetud.