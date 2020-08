Kalju jõudis sihile 60. minutil, värava lõi ukrainlane Vladislav Homutov.

Kalju on 18 mängiga kogunud 38 punkti. Liidrikohal on tiitlikaitsja Tallinna Flora, neil on 17 mänguga koos 46 punkti.

Täna kohtuvad veel kell 18.30 Tallinna Kalev - Tartu Tammeka ja kell 19 Kuressaare - Paide. Flora mängib pühapäeval kell 18.30 Tallinna Legioniga.

Tabeliseis:

Standings provided by SofaScore LiveScore