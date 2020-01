Nõmme Kalju ründetäht liitus Soome klubiga

Märtsis 30-aastaseks saav brasiillane lahkus Kaljust lõppenud hooaja keskel ja lõi toona käed Rootsi klubi Brommapojkarnaga, kuid seal jõudis ta kaasa teha vaid kaheksas liigamängus ning et Brommapojkarna kukkus Rootsi esiliigast välja, lõppes ka Liliu leping, kirjutab Soccernet.ee. Soome mulluse hõbedameeskonna Interiga lõi ta klubi kodulehe teatel käed esialgu üheks aastaks.

Ülemineku taga on asjaolu, et Turu Interi peatreener on brasiillane Jose Riveiro, kes on enda sõnul Liliul juba mõnda aega silma peal hoidnud. "Ta on mitmekülgne ja suudab tegutseda mitmes erinevas rollis, lisaks on ta nii palliga kui ka pallita mängus agressiivne," kiitis Riveiro uut hoolealust.

"Minu enda eesmärkidest tähtsamad on meeskonna sihid, aga selle ütlen välja, et soovin saada Soome liiga väravakuningaks," märkis Liliu.