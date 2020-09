Nõmme Kalju president: me pole mingeid reegleid rikkunud, süüdistamine pole õige

Jalgpalliliit teatas täna, et võttis Nõmme Kalju koroonakolde haldamise enda õlule, sest aina suurenev nakatunud mängijate arv on ohuks kogu Eesti jalgpallile. Alaliidu peamine etteheide Kaljule seisneb selles, et pärast koroonaviirusesse nakatunud mängijaga kokkupuutumist käisid mängijad omavahel igapäevaselt läbi, mitte ei püsinud eraldatuses.

Teisipäeva pärastlõunase seisuga andsid eile positiivse proovi seitse Kalju pallurit. Kui proovid oleks olnud negatiivsed, saanuks Kalju täna treenida.

"Lükkan selle väite ümber, nagu me oleks midagi rikkunud. Nägin isolatsiooninõuete rikkumise teemat esimest korda täna," rääkis Tehva Delfile.