"Hea, et lõpus viigigi kätte saime, ehkki see on väike lohutus. Aga jalgpall on selline. Ühel hetkel oled liiga tipus, järgmisel päästad Kalevi vastu viigipunkti," sõnas Kalju president Kuno Tehva intervjuus Soccernet.ee-le.

Tehva lisas, et peatreenerit Sergei Frantsevit ta lahti lasta ei kavatse. "Ei taha praegu küll öelda, et peaks. Treener on teinud klubis suurepärast tööd ja ei saa öelda, et praegune olukord oleks otseselt treeneri viga."

