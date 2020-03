Nõmme Kalju poolkaitsja Ukraina meediale: inimesed ostavad siin hommikuhelbeid, WC paberit ja viina

"Oleme hetkel kodudes, kõik treenivad individuaalse programmi järgi. Klubi on soovitanud vähem linnas ringi liikuda, et ebavajalikke kontakte vältida. Ausalt öeldes võtavad mõned meist olukorda kergemalt kui teised. Me saame kokku, mängime jalgpalli, tennist, jookseme. Kodus istumisest hakkab kopp juba ette tulema," rääkis Homutov.

"Üldiselt on olukord Eestis normaalne, kui mõned episoodid välja arvata. Näiteks 13. märtsil käisime me sisseoste tegemas ning riiulid olid praktiliselt tühjad. Arvasime, et see on ainult ühes poes nii, aga ei - mõned olid veel pooltühjad. Peamiselt ostetakse hommikusöögihelbeid ja tualettpaberit. Ausalt, ma ei tea, miks nad seda paberit nii aktiivselt ostavad. Muide, eile poes käies ma imestasin, et lisaks tavalistele ostudele tarbivad inimesed ka rohkem viina ja muud alkoholi: need riiulid olid samuti tühjad. Ilmselt nad mõtlevad, et saavad end sellega kodus ravida."

"Karantiinis võib hulluks minna. Kui mul poleks PlayStationit ja oma naist, ei teaks ma, mida teha. Igapäevarutiin ajab hulluks: ma tõusen üles, aga midagi pole vaja teha. Ma käin jooksmas ja see on kõik. Sa mängid, loed, sööd... See on raske," lisas Homutov.

Vladislav Homutov (vasakul). Foto: Madis Veltman