Nõmme Kalju palkas Eesti koondist esindanud poolkaitsja

26-aastane mängumees on Eesti jalgpallis tuntud nimi. Raudsepp on pikalt esindanud FCI Levadia värve, Eesti rahvuskoondist ja viimasel hooajal Tallinna Kalevit, kelle eest sai kirja neli väravat ja kolm väravasöötu, kirjutas Nõmme Kalju koduleht.

“Mul on hea meel liituda Nõmme Kalju jalgpalliklubiga. Meeskonnal on algavaks hooajaks suured sportlikud eesmärgid ja palju tahtmist mängida Eestis kõige kõrgematele kohtadele ning saavutada edu Euroopas. Annan endast parima, et aidata seda saavutada ja usun, et algav hooaeg kujuneb Kalju jaoks järjekordselt väga edukaks,” ütles Raudsepp.

Kalju peatreener Marko Kristal iseloomustab uut täiendust järgmiselt: „Saime omale Eestist pärit väärt täienduse, Raudsepp on universaalne mängija kes võib mängida mitmel erineval positsioonil. Tean ja tunnen teda Levadia ajast ning mul on tema liitumise üle Kaljuga hea meel.”

Andreas Raudsepp on sündinud Rakveres, ta on kuulunud erinevatesse Eesti rahvuskoondistesse, 2012 aastal osales ta Eesti U19 koondisega Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja oma A koondise debüüdi tegi Raudsepp 27. detsembril, 2014 sõpruskohtumises Katari vastu.