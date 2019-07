Nõmme Kalju palkas Donetski Šahtari kasvandiku

Ründava poolkaitsjana tegutsev Homutov alustas karjääri Šahtari akadeemias, kus mängis 2012. aastani. Seejärel siirdus noormängija linna teise klubisse Donetski Olimpik. Profikarjääri alustas Homutov 2014. aastal samas klubis. Olimpikis pidas ta 34 kohtumist ja lõi ühe värava. 2018. aastal siirdus Homutov Odessa Tšernomoretsisse, kus mängis ühe hooaja ning siirdus edasi Slovakkia kõrgliiga klubisse ViOn Zlate Moravce, kus mängis samuti ühe aasta, kirjutab Nõmme Kalju kodulehekülg.

Homutov kommenteeris Kaljuga liitumist järgmiselt: „Emotsioonid on läbinisti positiivsed. Olen põnevil, et saan meeskonnaga liituda ja tahan aidata klubil saavutada häid tulemusi.“

„Isiklikus plaanis tahan teha tugeva hooaja. Eesmärk on saavutada meeskonnaga maksimaalne tulemuse kõigis sarjades,“ lisas Homutov.

Eesti jalgpalli kohta oli Homutov teinud ka uurimistööd: „Kui tuli võimalus Kaljuga liituda, hakkasin Eesti jalgpalli jälgima. Tean, et siin on mitu ukrainlast. Minu rahvuskaaslast. Kalju peatreener on Roman Kožuhhovski, mängijatest Andrei Markovitš. Levadias mängib Ihor Žurahhovski, kellega mängisin koos Donetski Olimpikus.“

Nõmme Kalju peatreener Roman Kožukhovski kommenteeris uut täiendust: “Arvan, et tegemist on meile väga hea täiendusega. Vladislav on noor ja prespektiivikas mängija. Pean väga oluliseks seda, et tal on Ukraina kõrgliigas mängimise kogemus, sest tegemist on väga tugeva liigaga. Näen temas palju kvaliteeti.”