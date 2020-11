Nõmme Kalju pääses kuuenda lisaminuti väravast Kuressaare vastu kaotusest

Mängu esimese värava lõi Mattias Männilaan kohtumise 11. minutil. Männilaanil oli avapoolaja keskel hea võimalus ka eduseisu suurendada, kuid mees ei tabanud mõne meetri pealt palli piisavalt hästi.

Meeleheitlikult viigiväravat taga ajanud Kalju jõudis lõpuks tähiseni kohtumise kuuendal lisaminutil, kui täpne oli Sander Puri. Ühtlasi jätkus saarlaste võiduta seeria, mis on nüüdseks 17-mänguline. Viimati oli Kuressaare Premium liigas võidukas 1. juulil, kui 3:0 alistati Viljandi Tulevik.

Kuressaare jätkab 20 punktiga kaheksandal kohal. Nõmme Kaljul on kirjas 49 punkti, mis annab neljanda koha. Pronksmedalist kinni hoidev FCI Levadia on ühe punktiga ees, aga neil on ka kaks mängu vähem peetud.

Standings provided by SofaScore LiveScore