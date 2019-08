Nõmme Kalju müüs Premium liiga suurima väravaküti Rootsi esiliigasse

Rootsi esiliiga klubi IF Brommapojkarna omandas Nõmme Kalju ründaja "Liliu" Ellinton Antonio Costa Morais mängijaõigused. Poolte kokkuleppel tehingu üksikasju ei avalikustata, seisis Kalju pressiteates.

Brommapojkarna näol on tegemist Euroopa suurima jalgpalliklubiga, kus pallib üle 3000 mängija. Klubi asutati 1942 aastal ning on oma ajaloos mänginud peamiselt Rootsi kõrg- ja esiliigat. Eelmisel hooajal saavutati Rootsi kõrgliigas - Allsvenskanis 14. koht ja langeti seejärel esiliigassse. Käimasoleval hooajal paikneb Brommapojkarna esiliigas viimasel, 16. kohal, saldoks 18 mängust kolm võitu, viis viiki ja kümme kaotust.

Liliu liitus Nõmme Kaljuga 2017. aasta suvel ning pidas Kalju särgis 82 mängu, lõi 61 väravat ja andis 31 väravasöötu. Mälestusväärseks jääb kindasti eelmisel hooajal võidetud Premium Liiga parima väravaküti tiitel, mille saavutamiseks skooris ründaja 31 korral.

"Soovime Liliule edu uues klubis ning täname teda Kaljus veedetud aja, väravate ja tiitlite eest. Järjest rohkem on Kalju mängijate vastu hakatud välisklubidest huvi tundma ja meil on hea meel, et koostöö selles osas areneb," kommenteeris üleminekut klubi president Kuno Tehva.

"Olime Liliu müügitehingule lähedal ka jaanuaris, kuid erinevatel põhjustel jäi üleminek tookord katki," Lisas Tehva.