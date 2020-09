Nõmme Kalju mängijad andsid uued koroonaproovid, euromängu saatus sõltub negatiivsete testide arvust

Sel nädalal Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldatud pressikonverentsil tõdeti, et nüüdseks kokku juba kaheksa positiivset koroonaproovi seavad Kalju Euroopa liiga esimese eelringi kohtumise tõsise löögi alla. Täna andsid Kalju mängijad järjekordsed proovid ning laupäeva hommikul selgub, kas nakatunuid on juurde tulnud. Seejärel testitakse Kalju mehi taaskord nädalavahetusel. Järjekordselt aetakse neile tikk ninna teisipäeval. Viimast juba Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA nõudel. Seda kõike tehakse selle nimel, et euromäng ikkagi toimuks. Praeguseks on selgeks tehtud ka tingimused, millisel juhul Kalju jalgpallurid kolmapäeval (9. septembril) lennukile lubatakse.