Nõmme Kalju mängija positiivne proov muudab ka Premium liiga graafikut. Tuleviku mängijad jätkavad isolatsiooni

"Viljandi Tuleviku juhtkond peatas esindusmeeskonna treeningud juba esmaspäeval ehk kohe pärast esialgse info laekumist vastasmeeskonna positiivse koroonaproovi kohta. Klubihoone suleti ning selgitati välja kõik mängupäeval Nõmme Kalju mängijate ja delegatsiooniga lähikontaktis olnud inimesed, kelle andmed edastati Terviseametile," seisab JK Tuleviku kodulehel avaldatud teates.

Klubijuhid saatsid Tuleviku esindusmeeskonna ennetavalt isolatsiooni ning jalgpallikooli töö korraldati ümber selliselt, et esindusmeeskonnas mängivad noortetreenerid, kes Nõmme Kalju vastu väljakul käisid, ei puutuks kokku Tuleviku jalgpallikooli lastega.

Kolmapäeval lõplikku kinnitamist leidnud Nõmme Kalju mängija koroonaviiruse diagnoos tähendab, et möödunud nädala laupäeval Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju vahelises kohtumises väljakul käinud 12 Tuleviku mängija isolatsioon jätkub vastavalt Terviseameti nõudmistele kuni uue nädala alguseni. Seejärel tehakse mängijatele koroonaproovid ning kui need on korras, võib meeskond treeningutele naasta.

Mängus mitteosalenud Tuleviku varumängijad, treenerid ning mängupäeva korraldamisega seotud tehniline personal, kellel Nõmme Kalju meeskonna ja delegatsiooniga kokkupuude puudus, Terviseameti kinnitusel isolatsiooni jääma ei pea. Tuleviku klubi jälgib ka nende seisundit siiski hoolikalt. Ühelgi mängijal, treeneril ega klubi personali liikmel viiruse sümptomeid ei ole."

