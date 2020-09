Nõmme Kalju mäng Levadiaga edasi ei lükku, Kuno Tehva on pettunud

Kaljut ei saa eneseisolatsiooni kohustuse tõttu Levadiaga mängus aidata need jalgpallurid ja treenerid, kes käisid eelmisel nädalal Ungaris euromängul, kuna üks nende mängija andis koju saabudes positiivse koroonatesti. Ühtlasi jääb mängust eemale ka peatreener Marko Kristal.

Nõmme Kalju president Kuno Tehva on pettunud, et jalgpalliliit ei tulnud nende palvele vastu ega lükanud Levadiaga mängu edasi. "Maaslamajaid ei lööda? Peatreener puudub, abitreener puudub, kaks väravavahti puuduvad, KTM mängijad, muidugi puuduvad, trennid? Siiani pole saanud teha, homme 5-6 mängijat alustavad. Ahsoo, arst ja füsio ka puuduvad. Premium Liiga, lets go, kui nii, siis nii," kirjutas Tehva Facebookis.

Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht selgitas Delfile, miks Kalju ja Levadia mängu edasi ei lükatud.

"Nõmme Kaljul on juba kaks mängu edasi lükatud. See ongi põhjus, et meil pole enam kalendris neid kohti, kuhu neid mänge edasi lükata. Kaljul tuleb algkoosseisu jagu mängijad karantiinist välja - need, kes jäid esimese hooga karantiini - ja nendega saab mängida. Mõistagi pole olukord ideaalne. UEFA-l on näiteks põhimõte, et kui sul on vähemalt 13 mängijat, siis mäng toimub," selgitas Uiboleht.

Seitsmel Nõmme Kalju mängijal, kes andsid varasemalt positiivse testi, on eneseisolatsiooni viimane päev 14. september ning viiel mängijal ja ühel personali liikmel 17. september. Kalju ja Levadia mäng toimub 20. augustil.

Kalju mängis viimati Premium liigas 22. augustil.