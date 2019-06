Nõmme Kalju lõi Maardule kuus väravat

Kübaratrikiga sai Hiiu kunstmurustaadionil hakkama brasiillane Liliu, kaks väravat lisas Kaspar Paur ja ühe Maximiliano Achille Ugge.

Kalju tõusis Paide Linnameeskonnast mööda ja on nüüd 28 punktiga kolmandal kohal. Ühe mängu vähem pidanud FC Floral ja FCI Levadial on vastavalt 34 ja 31 punkti. Maardu on 9 silmaga eelviimane.

Levadia võõrustab homme Paidet, Flora sõidab külla FC Kuressaarele.