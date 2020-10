Nõmme Kalju lõi Kadriorus neli väravat ja hingab Paidele kuklasse

Kadrioru staadioni 183 pealtvaataja ees lõi Kalev esimese 20 minutiga kaks omaväravat (Dominik Ivkic ja Daniil Sõtšugov). 22. minutil sahistas võrku Sander Puri, 34. minutil Aleksandr Volkov.

Kalju väravavahil Henri Perkil jäi aga nullimäng tegemata, sest 80. minutil sai jala valgeks Kalevi poolelt Eduard Golovjov.

Kalju ja Paide minimaalne punktide vahe tabelis on siiski hetkel vaid näiline, sest Paidel on kaks mängu vähem peetud. Ühe neist peab Paide homme samuti Kadrioru staadionil, kui neid võõrustab kell 15.00 Tallinna JK Legion. Teises homses mängus on kell 13.00 Emajõelinnas Tamme staadionil vastamisi Tartu Tammeka ja FC Kuressaare.

