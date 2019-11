Nõmme Kalju liigub eestikeelsema meeskonna suunas

Meeritsa tulekuga sai selgeks, et Kaljus hakkab otsa saama veteranväravavahtide Vitali Teleši (36) ja Pavel Londaku (40) aeg. "Üks on 40, teine hakkab 40 saama - kaua sa neid piinad! Londakut näeme ideaalis meie juures treenerina, Teleši tulevik on veel lahtine," rääkis Tehva.

"Liigume kindla nägemuse suunas, oleme teatud protsesse planeerinud päris pikalt. Võin öelda, et eesti keelt kuuleb kõvasti rohkem kui eelmisel hooajal."

"Kindlasti on meilt oodata veel kolm-neli mängijateuudist. Läheme uuele hooajale vastu ambitsioonikate eesmärkidega, püüdes samal ajal vaadata, milliseid mängijaid me saame aidata välismaale. Tahame arendada Eesti jalgpalli ja mängijaid läbi Kalju karjääris edasi aidata," lisas Tehva, kes Meeritsat peab Eestis hetkel isegi kõige paremaks väravavahiks.

"Tal oli pakkusimisi rohkem kui üks. Minu jaoks on tegu Eesti vaat et kõige parema väravavahiga, kellel on viimasel ajal olnud päris keeruline. Ta pole saanud üheski klubis stabiilselt olla. 27-aastat on väravavahi mõistes ideaalne vanus. Tal on potentsiaalselt ees veel ka välismaa karjäär. Ta on kindlasti liider ja meil on vaja meeskonda selliseid mängijaid, kes on ambitsioonikad ja võimelised meid tiitliteni viima. Ning tal on ka oskus rahvusvahelisi mänge mängida."

Hiljuti käis ajakirjandusest läbi, et Kalju on ka uue peatreeneri otsinguil ning üheks kandidaadiks on ka endine koondislane ning 2013. ja 2014. aastal treenerina Levadia Eesti meistriks viinud Marko Kristal. Tehva sõnul on kandidaate kokku kolm-neli. Uut lootsi tahetakse avalikkusele tutvustada juba 1. või 2. detsembril.