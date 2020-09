Nõmme Kalju koroonakolle paisus: Ungaris euromängul käinud jalgpallur andis positiivse proovi

Ungaris eurosarja kohtumises osalenud Kalju mängijad ja personal andsid negatiivse koroonaviiruse testi 8. septembril Tallinnas. 9. septembril reisis meeskond tellimuslennuga Ungarisse, kus toimus 10. septembril eurosarja kohtumine. Tallinnasse naasis võistkond 11. septembril tellimuslennuga ning andis pärast riiki sisenemist koroonaviiruse testi, millest üks osutus positiivseks. 12. septembril tehti positiivse testi andnud mängijale kordustest, mis osutus samuti positiivseks.

Positiivse testi tõttu peavad meeskonnaga Ungaris viibinud inimesed järgmised kaks nädalat ehk kuni 25. septembrini veetma eneseisolatsioonis.

Varasemalt positiivse testi andnutest seitsmel mängijal on eneseisolatsiooni viimane päev 14. september ning viiel mängijal ja ühel personali liikmel 17. september.

Tänases Esiliiga B kohtumises Võru FC Helios – Nõmme Kalju FC U21 kasutab Kalju U21 mängijaid, kes ei käinud Ungaris, treeneriteks on Deniss Khomutov ja Getulio Aurelio Fredo, kes samuti ei käinud Ungaris ja on andnud negatiivse koroonaviiruse testi.

20. septembril kavas oleva Premium liiga kohtumise Tallinna FCI Levadia – Nõmme Kalju FC toimumise otsustab jalgpalliliit esmaspäeval, 14. septembril.

Nakatumine ka Maardus

Sillamäe Kalev teatas laupäeval, et teise liiga kohtumine Maardu Linnameeskonna duubliga lükati edasi, sest ühel Maardu mängijal avastati koroonaviirus.

"Praegu on välja selgitamisel, kas seal on veel positiivseid juhtumeid," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht Delfile. Uibolehe sõnul osales positiivse proovi andnud mängija 10. septembril toimunud esiliiga kohtumises Pärnu vastu. "Informeerisime sellest eile nii Pärnut, mängul olnud kohtunikke kui ka mõistagi Maardut. Esialgu on kõik mängus osalenud jälgimise all. Lähipäevad toovad rohkem selgust, aga on selge, et Maardu järgmine kohtumine esiliigas (Maardu pidi 17. septembril kohtuma FC Elvaga - toim) tuleb edasi lükata."