Nõmme Kalju koroonakolle laienes veelgi. Kuno Tehva: oleme kaelani p**as, aga hoiame nina püsti

"Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15," seisab Terviseameti kodulehel igapäevases ülevaates.

Kaljuga viimastel päevadel juhtunu on kahtluse alla seadnud nende Euroopa liiga 1. eelringi kohtumise Sloveenia klubi NŠ Muraga, mis peaks toimuma sel neljapäeval Budapestis. Mäletatavasti ei saanud see 27. augustil Tallinnas toimuda, sest Terviseamet ei lubanud Kalju ega ka Mura meeskonda seal avastatud koroonapositiivsete tõttu platsile, kuigi sloveenid jätsid enda positiivse mängija Tallinna lennukist maha.

"Praegu on seis selline, et läbime kõik homme UEFA COVID testi uuesti ja siis vaatame, mis seis on ja saame teada, kuidas on olukord vastastel. Mängime selle mängu ära olenemata sellest, kas peame minema Budapesti noortega või mitte," ütles Delfile Kalju klubi president Kuno Tehva.

"Homme öösel saame ilmselt alles testi vastused. Järgmisel varahommikul peaksime hakkama lendama. Ilmselt hakkab 9. septembri hommikul selguma, mis saab, kuidas lendame ja kes lendab. Ehk saab Mura testi tulemused varem teada. Saame teada, kellega nemad mängivad ja mis võimalused meil on."

Tehva sõnul pole klubi ega meeskond pead norgu lasknud ning ilma võitluseta endale protokolli tehnilist kaotust kirjutada ei lase. "Sportlik hing on praegu võitu saanud. Nagu öeldakse, kui oled kaelani p**as, tuleb nina hoida üleval!" lõpetas ta positiivse noodiga.

