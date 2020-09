Nõmme Kalju koroonakolle aina kasvab: nakatunud on seitse mängijat

Esialgu teatas Terviseamet avalikkust kolmest viirusesse nakatunud Nõmme Kalju mängijast, keskpäeval selgus, et positiivse proovi on andnud neli atleeti. Veel poolteist tundi hiljem ütles jalgpalliliidu kriisikomisjoni liige Mihkel Uiboleht, et nakatunuid on veelgi juurde tulnud - neid on kell 13.35 seisuga seitse.

Nõmme Kalju ja koroonaviiruse temaatika tõusis üles eelmisel nädalal, kui selgus, et üks mängija on andnud positiivse proovi. Kordustest oli valenegatiivne, selle järel selgus, et pallur on ikkagi nakatunud. Koos selle juhtumiga on viirusesse nakatunud kaheksa Nõmme Kalju jalgpallurit.

Uiboleht ütles, et täna tuli päevavalgele veel üks juhtumiga seotud fakt. Kui varem oli teada, et esimese positiivse proovi andnud mängija lahkus võistkonna juurest 22. augusti õhtul (pärast kohtumist Viljandi Tulevikuga - A.K), vaid alles 24. augusti hommikul. Positiivse proovi andis pallur 23. augustil.

Kalju pidi neljapäeval Tallinnas UEFA Euroopa liiga eelringi kohtumises vastamisi minema Sloveenia klubi Muraga. Enne matši oli teada, et positiivse proovi on andnud ka üks Mura pallur ja seega palus Terviseamet matši edasi lükata. Mäng peaks toimuma 10. septembril Ungaris, aga mida rohkem Kalju mängijaid koroonaviirusesse nakatub, seda suurem on tõenäosus, et Eesti tiim ei saa Ungarisse sõita.

Jalgpalliliidu hinnangul aitas Kalju võistkonnas viiruse levikule kaasa asjaolu, et mängijad puutusid hotellis omavahel kokku. Nüüd võttis jalgpalliliit olukorra juhtimise enda peale ja eesmärgiks on kõik pallurid panna eraldi korteritesse ja kindlaks teha, et isolatsiooni järgitakse.