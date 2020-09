Nõmme Kalju koroonakoldega on seotud 17 inimest

Kui pikalt oli Kalju koldega seotud 15 inimest, siis eile lisandus uus. Terviseameti tänase pressiteate kohaselt on vastav arv tegelikult 17. "Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on kuus aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17 (lisatud varasemat statistikast välja jäänud mängija)," seisis teates.

Eesti jalgpalliliit avalikustas eile, et postiivse proovi andis möödunud nädalal Ungaris toimunud Euroopa liiga mängus NŠ Mura vastu olnud mängija.

"Ungaris eurosarja kohtumises osalenud Kalju mängijad ja personal andsid negatiivse koroonaviiruse testi 8. septembril Tallinnas. 9. septembril reisis meeskond tellimuslennuga Ungarisse, kus toimus 10. septembril eurosarja kohtumine. Tallinnasse naasis võistkond 11. septembril tellimuslennuga ning andis pärast riiki sisenemist koroonaviiruse testi, millest üks osutus positiivseks. 12. septembril tehti positiivse testi andnud mängijale kordustest, mis osutus samuti positiivseks," teatas jalgpalliliit. "Positiivse testi tõttu peavad meeskonnaga Ungaris viibinud inimesed järgmised kaks nädalat ehk kuni 25. septembrini veetma eneseisolatsioonis. Varasemalt positiivse testi andnutest seitsmel mängijal on eneseisolatsiooni viimane päev 14. september ning viiel mängijal ja ühel personali liikmel 17. september."

20. septembril kavas oleva Premium liiga kohtumise Tallinna FCI Levadia – Nõmme Kalju FC toimumise otsustab jalgpalliliit esmaspäeval.