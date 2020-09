Nõmme Kalju komistas koduväljakul Tuleviku otsa

Kalju mängis seejuures juba alates 18. minutist vähemuses, sest Igor Subbotin sai kiiresti punase kaardi.

Nõmme Kalju jätkab 43 punktiga kolmandal kohal, kuid mängu vähem pidanud Tallinna FCI Levadia on neist nüüd vaid kahe silma kaugusel. Kindel liider on Tallinna FC Flora 55 punktiga, Paide Linnameeskonnal on teisena 45 silma. Tulevik (29p) on viiendal kohal.