Nõmme Kalju keskkaitsjal diagnoositi luumõra

Avilov sai Levadia vastu viga tunni täitudes, kui takistas Gando Bialat, aga maha langes kontaktivabas olukorras. Teda tuli asendama Mikk Reintam ja on tõenäoline, et sama vangerduse teevad Nõmme Kalju treenerid täna juba algkoosseisu nimetades, sest traumaga on hädas olnud ka Pedro Victor.

"Avilovil diagnoositi jalalaba pindmine luumõra. Levadiaga mäng oli väga füüsiline ja tal läks kahjuks õnnetult. Tal on jalg lausa kipsis ja eemale jääb ta neljaks kuni kuueks nädalaks," kommenteeris klubi president Kuno Tehva Soccernet.ee-le. See tähendab, et vahele jäävad vähemalt kuus kohtumist.

