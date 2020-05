Nõmme Kalju kapten Subbotin: kui mõni mees ei suuda keskenduda, siis öelgu ja lasku teistel mängida!

Nõmme Kalju kapten Igor Subbotin tõdes pärast Premium liiga 3. voorus Tallinna JK Legioni käest saadud 1:2 kaotust, et põhjuseks polnud ainult Vladislav Homutovi 21. minuti punane kaart, vaid meeskonna ebastabiilne esitus, mis oli tingitud puudulikust keskendumisest. "Iga mängija peab oma peas järele mõtlema, kas ta on kontsentreeritud või mitte? Kui ei ole, siis ütle treenerile, et ma ei saa mängida, sest keskendumine pole 100%," rääkis Subbotin portaalile Soccernet.ee.

"Ja siis las mängivad need, kes tahavad ja lähevad väljakule võidutahtega. Me olime ebastabiilsed," lisas Nõmme Kalju kapten.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Soccernet.ee.

Standings provided by SofaScore LiveScore