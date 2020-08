Nõmme Kalju jalgpallur andis positiivse koroonatesti, terviseamet jätab tänase euromängu ära

Nõmme Kalju pressiesindaja Sergei Bilinski ei osanud öelda, kaua võiks Eestis võetud proovide analüüsimisega minna.

Kalju - Mura kohtumine pidanuks toimuma täna õhtul Kadrioru staadionil kell 17.30. UEFA reeglite järgi publikut staadionile ei lubata.

Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) koroonapandeemia valguses loodud protokolli "Return to play" kohaselt peavad külalismeeskonnad andma esimest korda koroonaproovi enne kodumaalt lahkumist ning teist korda sihtriigis, kui seda nõuavad mängu võõrustava riigi vastavad ametiasutused. Sellisel juhul peavad proovi tulemused teada olema hiljemalt kuus tundi enne mängu avavilet.

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas eile, et mängueelsed viirusetestid tellib UEFA, kellel on üleeuroopaline koostööleping meditsiinilabori SYNLAB-iga.

"UEFA nõuete kohaselt peavad kõik võistkonnad välismängudel toimetama sisuliselt teistest inimestest isoleerituna, nii öelda "mullis". Ainuke koht, kus nad teistega kokku puutuvad, on väljak. Ajakirjanikega on neil vaid piiratud kontaktid," ütles Uiboleht. "UEFA saadab mängule ka delegaadi, kes aga ei käi meeskonnal sabas, vaid kontrollib, et staadionil oleksid kõik nõuded - eraldi tsoonid, maskid, desinfitseerimisvahendid jms - täidetud ning et võistkonnad täidaksid deklaratsiooni, kus nad ütlevad, et nende mängijatel pole mingeid haigusnähte."

UEFA on tänaseks koroonaviirusest tingitud komplikatsioonide tõttu määranud eurosarjades kolm tehnilist 0:3 kaotust. Kaks neist on läinud Kosovo klubidele (Priština ja Drita), üks Slovakkia meeskonnale (Bratislava Slovan).