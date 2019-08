Nõmme Kalju 18-aastane kasvandik liitus Śveitsi tippklubiga

Laenuleping vormistati üheks aastaks, mille järel võib Śveitsi klubi Alex Matthias Tamme õigused Nõmme Kaljult välja osta, teatab Kalju kodulehekülg.

“Olen väga õnnelik, et mul avanes selline võimalus liituda suure ja ajaloolise Šveitsi klubi süsteemiga. Noormängijatele on siin loodud suurepärased tingimused," kommenteeris Tamm. "On näha, et klubi panustab suurelt oma noortesse ja nende tulevikku, mis loob väga hea keskkonna arenemiseks. Oma veedetud ajaga Nõmme Kalju esindusmeeskonnas jään ma kindlasti väga rahule. Väravate arvu poolest võibolla ei olnud need poolteist aastat just kõige paremad, aga isiklikult tunnen, et Frantsevi, Kozhukhovskyi ja Terehhovi käe all tegin ma väga suure sammu mängijana edasi. Siinkohal tahaks ma neid tänada võimaluste eest, mis nad mulle andsid!”

Nõmme Kaljus üles kasvanud noor ründaja on edukalt esinenud nii Eesti noortekoondistes, Eesti Premium liigas kui ka UEFA Europa liigas, kus Tamme värava abil alistati eelmisel hooajal Kadrioru staadionil 1:0 Islandi klubi Stjarnan. Alex Matthias Tamm on 2018 aastal tulnud Kalju koosseisus Eesti meistriks, sellel aastal võideti Eesti Superkarikas ning edeneti karikafinaali.

Oma rahulolu ülemineku osas jagas ka Nõmme Kalju president Kuno Tehva. “Alex liitus Kaljuga kui ta oli kõigest viie aastane, tema suhtumine, iseloom ja töötahe on aastate jooksul kõigile muljet avaldanud. Minust on saanud Alexi suur fänn ja olen palju panustanud sellesse, et tema karjäär saaks välismaal jätkuda. Alexi liitumine Grasshopperiga pani KTM reegli tõttu Nõmme Kalju keerulisse olukorda, aga see kõik on tühine selle kõrval millised karjäärivõimalused Alexil on tänaseks avanenud.”

Grasshopper on riigi edukaim jalgpalliklubi, olles võitnud 27 Šveitsi meistritiitlit ja 19 karikavõistlust.