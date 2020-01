Nime vahetanud Eesti eksjalgpallur tunnistas kihlveopettuse üles: klubi oli mulle poole aasta palga võlgu

"Mis iganes ma tegin, siis oli võit või mitte midagi. Jalgpallimaailmas liiguvad jutud ringi ja enne kui ma arugi sain, siis oli ka mul võimalus osaleda sellistes ettevõtmistes, mis käivad vastu igasuguste seaduste, heade tavade ja põhimõtetega," selgitas nüüdseks Liivamäe nime Braueri vastu vahetanud Elvis, kirjutab Soccernet.ee.

"Alguses oled sa patrioot ja esindad oma riiki, aga mingi hetk tuleb nälg peale. Ma mängisin Tallinna Kalevis, kes oli mulle poole aasta palga võlgu ja raha ikka ei saanud. Mind mõisteti süüdi ilma kohtuprotsessita, aga see, et see nii toimus, ei oma tähtsust, sest ma olin ikka süüdi," tunnistas ta.

2013. aasta 6. juulil pidi toimuma Premium liiga kohtumine Tallinna FC Levadia ja Tallinna Kalevi vahel, mis jäeti Liivamägi ja Sander Karu kihlveokahtluse tõttu ära.

Liivamägi pakkus selle matši eel meeskonnakaaslastele kaotamise eest raha. Kalev pidi pettuse kohaselt kaotama vähemalt kolme väravaga ning ise Levadia võrgu puhtaks jätma.

Eesti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon otsustas, et Liivamägi on rikkunud kahte alaliidu distsiplinaarmääruse punkti, mis käsitlevad mängutulemuse fikseerimist ning taolisest rikkumisest

mitteteatamist, ning talle määrati ülemaailmne jalgpallis tegutsemise keeld.