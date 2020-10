Nikita Baranov saatis endisele klubikaaslasele hommikul lõõpiva sõnumi: ma ei teadnud siis veel, et neil koroonaga mingi teema on

Rahvuste liiga C-divisjoni 2. grupis kolmest mängust ühe viigi teeninud Eesti võõrustab septembris Sinisärke võitnud ja läinud pühapäeval Gruusiaga 2:2 viigi teinud Armeeniat homme Lilleküla staadionil kell 21.45.

"Pärast pühapäevast mängu (3:3 viik Põhja-Makedooniaga, kes on koos Gruusiaga grupis 5 punkti peal - toim) oli meil taastav treening. Olid koosolekud, kus vaatasime head ja vead üle," kirjeldas Baranov viimaste päevade tegemisi.

"Kuu aega tagasi sai Armeeniaga mängitud. Neil on vahepeal tagasi tulnud Henrikh Mkhitarjan, mis on neile väga suur boonus. Arvan, et meil on veel natuke aega mõned detailid üle vaadata ja siis oleme mänguks valmis."

"Homme saab otsustavaks, kes lööb esimese värava. See saab initsiatiivi ja enesekindluse. Peame tegema oma tööd, keskenduma oma mängule ja minema täiega peale. Üks punkt on meil olemas, homme on võimalik teenida veel kolm. Ma ei näe põhjust, miks see meil ei peaks õnnestuma," lisas Baranov.

Mis on Armeenia koondise trump? "Nad on agressiivsed. Ei saa öelda, et nad väga osavat või tehnilist jalgpalli mängivad. Kindlasti on Mkhitarjan nende võtmemängija, läbi kelle proovitakse mängu üles ehitada."

Armeenia koondises mängib Baranovi endistest meeskonnakaaslastest 32-aastane kaitsev poolkaitsja Artak Grigoryan, kellele Baranov hommikul ka tervitusi saatis. Täna tuli teade, et positiivse koroonaproovi on andnud Armeenia koondise üks personali liige, kes pole mängijatega lähikontaktis olnud. Kui tema kordustest samuti positiivne on, testitakse uuesti kogu koondist.

"Ma ei teadnud veel, et neil koroonaga mingi teema on. Viskasin nalja ja küsisin, kas neil on kõik korras. Ta nägi mu sõnumit, aga ei vastanud midagi. Mõtlesin siis, et kas neil on midagi toimumas," rääkis Baranov.

Augustis Küprosele Karmiotissa meeskonda mängima siirdunud Baranov rääkis pressikonverentsil ka Armeenias valitsevast sõjaolukorrast, kuid arvas, et koondise ettevalmistust Mägi-Karabahhis toimuvad lahingud ei mõjuta.

"Ma ei usu, et see väga mõjutab. Ma lugesin küll, et mingid mängijad on mobiliseeritud, aga kõik on tegelikult koondises kohal (uudis sõtta läinud koondise kaptenist osutus valeks - G.L.). Sportlaste olukord on teistsugune. Tean, kus neil koondise kogunemised toimuvad. Neil on eraldi baas linna ääres mägedes. Arvan, et see ei mõjuta kuidagi ja nad saavad rahulikult oma tööd teha. Võibolla mõjutab psühholoogiliselt - perega seotud asjad ja nii edasi. Aga ei usu, et väga palju mõjutab," sõnas Baranov.