Neljapäevani saab osta Ukraina ja Eesti maavõistluse pääsmeid

Ukraina – Eesti kohtumine leiab aset kell 19.00 Zaporižžjas Slavutits-Arenal. Ühe pääsme hind on 5 eurot. Mängust näitavad otsepilti ETV2 ja ETV+.

Ukraina koondis asub FIFA edetabelis 22. kohal. Heas hoos Ukraina on püsinud kaotuseta viimased üheksa mängu ning viimasest 19-st kohtumisest on kaotatud vaid üks. See kaotus pärineb möödunud aastast UEFA Rahvuste liigas, kui 16. novembril jäädi viimases voorus võõrsil 1:4 alla Slovakkiale, kuid sellegipoolest võideti B-liigas oma alagrupp.

Ukraina koondis kindlustas viimati pääsu järgmisel aastal toimuvale EM-finaalturniirile, kui oktoobrikuistes valikmängudes alistati nii Leedu kui ka Portugal.

Eesti on Ukrainaga kohtunud neljal korral ning kõik mängud on lõppenud vastaste võiduga. 1994. aastal Kiievis peetud mängus olid väljakuperemehed Eestist üle 3:0 ning 1995. aastal Kadriorus peetud matš lõppes külaliste 1:0 võiduga. Ukraina koondis mängis esmakordselt A. Le Coq Arenal 2011. aastal, mil mäng lõppes 0:2 ning viimati mängisid kaks koondist omavahel 2012. aastal Austrias, kui ukrainlased võtsid 4:0 võidu.