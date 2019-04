Neljanda võidu järjest võtnud U17 koondis - kas viimaste aegade lootustandvaim generatsioon?

"Tõstsime sel aastal treeningute arvu, mis on meile selgelt kasuks tulnud. Oleme palju kokku mänginud. Teame, kus meil mängijad paiknevad, kui keegi palli saab. Osatakse selle võrra paremini liikuda. Väikeriigid, nagu me teame, treenivad tihtipeale veel rohkem kui meie, pigem juba akadeemia stiilis. Pidime ise ka midagi muud tegema, et olla aasta pärast tugevamad."



U17 koondise treeneritepink. Foto: Oliver Tsupsman



Oper, kes töötab U17 koondise juures nii palju kui rahvusmeeskonna kõrvalt (ta on ka A-koondises Martin Reimi üks abilistest - toim) jõuab, ei olnud nõus kindlalt väitma, et see ongi meie viimaste aastate kõige lootustandvam generatsioon.

"Ma ei tooks ühte või teist põlvkonda esile. Nad on saanud palju tähelepanu, aga samamoodi tahame sellist tähelepanu anda ka teistele vanuseklassidele," sõnas ta. "Kindlasti on neil palju paremad võimalused kui meil 26 aastat tagasi. Meil oli omal ajal noortekoondises ainult üks treener, nüüd on töö selles osas oluliselt spetsiifilisemaks läinud."



U17 EM 2020 16 koondise osalusel toimuv U17 EM-finaalturniir peetakse 2020. aasta 1.-17. maini. Tegu on kolmanda UEFA suurvõistlusega, mis Eestis toimub: 2012. aastal leidi siin aset U19 noormeeste EM-finaaltuniir ja 2018. aastal usaldati Eestile UEFA superkarikafinaal.



Kuidas tagada, et needsamad noormehed, kes said 21. märtsil ilusa 2:1 võidu Prantsusmaa üle, võtsid 19. veebruaril võõrsil Hollandis 2:0 võidu, purustasid sel nädalal 7:0 Liechtensteini ja 5:0 Fääri saared ning tegid lõpuks tuule alla Leedule, Eesti jalgpalli jaoks paari-kolme aasta pärast kaduma ei läheks?

"Tuleb tööd teha ja positiivsust hoida, et nad näeksid, et neil on šanss kuhugi jõuda. Lõpuks on see poisis endas kinni, kas tal tulevad muud huvid või mitte, või surub ta end sinna tippu välja. Pikk tee on käia, aga kõik eeldused selleks on neile loodud."

Šapovalov Arsenali huviorbiidis, Jürgensi kaasamisega seis keeruline

U17 koondisest on viimastel aastatel erilisemalt silma paistnud eelkõige kaks meest: FC Flora ründaja Aleksandr Šapovalov (16) ja Nõmme Unitedi edurivimees Oliver Jürgens (15). Jürgens on oma oskusi näidanud teiste seas nii Manchester Cityle, Manchester Unitedile, Londoni Chelseale kui ka Müncheni Bayernile. Flora kasvandikul Šapovalovil on laual konkreetne pakkumine Bundesliga klubilt Freiburg, samuti hoiab tal silma peal Londoni Arsenal.



Aleksandr Šapovalov mängus Prantsusmaa vastu. Foto: Priit Simson



"Nii palju on Arsenalist vastust tulnud, et ta on neil endiselt vaateväljas. Konkreetset pakkumist pole, aga nii palju võin öelda, et teda jälgitakse," ütles Hurt, kes on ühtlasi Flora spordidirektor. "Freiburgi pakkumine on laual, aga praegu pole me sellest rohkem rääkinud. Hetkel pole me seda pakkumist vastu võtnud. Vaatame praegu, mis edasi saab."

Tänasest mängust Leeduga jäi Šapovalov eemale kahes järjestikuses mängus saadud kollaste kaartide tõttu. Fääri saarte vastu lõi ta kaks väravat, kuid sai 73. minutil kollase teesklemise eest.

Jürgens sel sõprusturniiril kaasa ei teinud. Tema puhul on koondisega mitte liitumine probleemiks olnud varemgi.

"Oleme teda kogu aeg kutsunud, aga eelmine kord läks ta Hispaaniasse treeninglaagrisse ning sel korral ütles isa, et ta ei saa kooli tõttu osaleda. On küll vaheaeg, aga tal on vaja ikkagi mingeid asju teha. Mõtlesime, et äkki õnnestub ta kuidagi ikka ära rääkida, aga need päevad, mis ta oleks saanud meiega olla, olid nii napid, et see oleks võtnud ära nende meeste võimaluse, kellel on aega ja võimalust pühenduda."

Kas järgmise aasta finaalturniiril Jürgensiga ikka arvestatakse? "Ta on noor poiss ja ma kogu aeg jälgin teda. Tahaks temaga tööd teha, et näha, mis seisus ta on. Aga mida kauem ta eemal on, seda raskem talle endale. Iga mängija töötab selle nimel, et siia saada - pühendutakse, leitakse aega, muudetakse oma asju kui vaja. Tal läheb endal järjest raskemaks. Ühel hetkel tuleb tal prioriteedid paika panna. Kuid ma austan kõike seda, mida pere otsustab," lisas Hurt.



Foto: Oliver Tsupsman

U17 koondise mängud sel aastal:

26.04 Leedu - Eesti 0:2

24.04 Eesti - Fääri saared 5:0

22.04 Eesti - Liechtenstein 7:0

21.03 Eesti - Prantsusmaa 2:1

19.03 Eesti - Prantsusmaa 0:4

19.02 Holland - Eesti 0:2

Järgmised mängud (Balti turniir):

29.06 Eesti - Soome (Tartu)

30.06 Leedu - Eesti (Tartu)

02.07 Eesti - Läti (Võru)